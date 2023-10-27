SwebbTV: Швеция попала в западню из-за вступления в НАТО на фоне конфликтов

Вступление в НАТО сделает Швецию инструментом борьбы Запада с Россией. Страна попала в западню, решив присоединиться к Альянсу в разгар конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявила журналист Крис Форсне в эфире телеканала SwebbTV.
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