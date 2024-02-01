Экономика Кореи замедляется по данным промсектора и розничных продаж

Декабрьская экономическая статистика Южной Кореи разочаровала инвесторов. Ритейлеры страны оказали результат на 0,8% ниже предыдущего месяца по розничным продажам Замечены проблемы в производственном секторе, чей индекс промсектора увеличился лишь на 0,6%.