Экономика Кореи замедляется по данным промсектора и розничных продаж

Декабрьская экономическая статистика Южной Кореи разочаровала инвесторов. Ритейлеры страны оказали результат на 0,8% ниже предыдущего месяца по розничным продажам Замечены проблемы в производственном секторе, чей индекс промсектора увеличился лишь на 0,6%.
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