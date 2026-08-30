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Новости Брянска

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Брянское «Динамо» сыграло вничью с астраханским «Волгарём»

Брянское «Динамо» сыграло вничью с астраханским «Волгарём»

На 32-й минуте Денис Осокин срезал мяч в свои ворота, но спустя 10 минут исправился и сравнял счёт. Итоговый результат матча — ничья 1:1.

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