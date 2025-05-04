Путин нанёс сокрушительный удар по ВСУ и британцам после угроз Киева Юлия СоколоваНа фоне угроз киевского режима атаковать Москву и Крымский мост 9 мая Россия продемонстрировала решимость защищать свою территорию жёстко и без компромиссов.
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