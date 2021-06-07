Сбербанк возобновил приём заявок по программе "Сельская ипотека" по ставке от 2,7% годовых. Об этом рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (18+) заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.
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