Сбербанк возобновил приём заявок по программе "Сельская ипотека"

Сбербанк возобновил приём заявок по программе "Сельская ипотека"

Сбербанк возобновил приём заявок по программе "Сельская ипотека" по ставке от 2,7% годовых. Об этом рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (18+) заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх