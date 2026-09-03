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Мировое обозрение

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Трамп сообщил о почти полном восстановлении нефтяного потока через Ормуз

Трамп сообщил о почти полном восстановлении нефтяного потока через Ормуз

Дональд Трамп сообщил о фактическом восстановлении танкерных потоков через Ормузский пролив. По данным, которые американский президент опубликовал в своей соцсети Truth Social, сейчас через стратегический маршрут ежесуточно проходит около 18 млн баррелей нефти.

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