Трамп сообщил о почти полном восстановлении нефтяного потока через Ормуз

Дональд Трамп сообщил о фактическом восстановлении танкерных потоков через Ормузский пролив. По данным, которые американский президент опубликовал в своей соцсети Truth Social, сейчас через стратегический маршрут ежесуточно проходит около 18 млн баррелей нефти.