Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open,Свечников отдал 100-ю передачу в НХЛ, ЦСКА проиграл «Милану»

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. МОК и ИИХФ разработали специальные правила проведения олимпийского турнира по хоккею После того как накануне появилась информация, что турниры по хоккею и керлингу в рамках приближающейся Олимпиады в Пекине могут перенести на лето ввиду высокого риска вспышек коронавируса именно в командных видах спорта, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (ИИХФ) разработали специальные правила, которые должны защитить хоккей на Играх-2022 от «ковидных ЧП».