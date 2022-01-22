ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open,Свечников отдал 100-ю передачу в НХЛ, ЦСКА проиграл «Милану»

Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open,Свечников отдал 100-ю передачу в НХЛ, ЦСКА проиграл «Милану»

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. МОК и ИИХФ разработали специальные правила проведения олимпийского турнира по хоккею После того как накануне появилась информация, что турниры по хоккею и керлингу в рамках приближающейся Олимпиады в Пекине могут перенести на лето ввиду высокого риска вспышек коронавируса именно в командных видах спорта, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (ИИХФ) разработали специальные правила, которые должны защитить хоккей на Играх-2022 от «ковидных ЧП».

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