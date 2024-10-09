Путин заинтересовался происхождением костюма нижегородского губернатора

Российский лидер Владимир Путин 9 октября на совещании по запуску промышленных инвестпроектов по видеосвязи задал вопрос губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, какого производства на нём костюм.
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