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Путин заинтересовался происхождением костюма нижегородского губернатора

Путин заинтересовался происхождением костюма нижегородского губернатора

Российский лидер Владимир Путин 9 октября на совещании по запуску промышленных инвестпроектов по видеосвязи задал вопрос губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, какого производства на нём костюм.

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