В Запорожской области ФСБ нейтрализовала агента СБУ, готовившего покушение на одного из чиновников

Имя политического деятеля не разглашаетсяВ Запорожской области был нейтрализован агент Службы безопасности Украины (СБУ), который в преддверии президентских выборов в России готовил теракт со взрывчаткой в отношении одного из местных политических деятелей.
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