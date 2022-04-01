ЦАР и Королевство Бахрейн усиливают политическое и экономическое взаимодействие

Федеральное агентство новостей Банги, 1 апреля. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон посетила столицу Королевства Бахрейн, где подписала документ, направленный на развитие двустороннего сотрудничества между государствами.
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