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Клиентку маникюрного салона в Ставрополе полгода лечат после удаления ногтя

Клиентку маникюрного салона в Ставрополе полгода лечат после удаления ногтя

Жительнице Ставрополя удалили ноготь после неудачного маникюра в салоне. После операции девушка месяц провела на больничном, в дальнейшем лечение растянулось на полгода, ноготь до сих пор не вырос.

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