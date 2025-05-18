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Петербургский дневник

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  • Григорий Малахов
    Интересно, а в Санкт-Петербурге будут поливать дервца в сухое время года или как в Ростове-на-Дону: посадили а там хо...В Симбирском парк...
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В тоннеле дамбы будет ограничено движение транспорта

В тоннеле дамбы будет ограничено движение транспорта

С 19 по 23 мая Как сообщила пресс-служба КЗС Санкт-Петербурга от наводнений, с 19 по 23 мая 2025-го в транспортном отсеке Невской стороны вводятся ограничения автомобильного движения для проведения ремонтных работ.

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