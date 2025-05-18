В тоннеле дамбы будет ограничено движение транспорта

С 19 по 23 мая Как сообщила пресс-служба КЗС Санкт-Петербурга от наводнений, с 19 по 23 мая 2025-го в транспортном отсеке Невской стороны вводятся ограничения автомобильного движения для проведения ремонтных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии