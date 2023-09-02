- Ага, а если мы разведемся и я построю новую семью? Никакой вазэктомии! - сказал муж, а у меня в душе все перевернулось

ONIX

Что предлагает он? Женщина ,как я понял рожала троих детей по призванию,только четвертый не запланированный. У женщины стояла спираль и оба считали это достаточным: зачем мужчине предлагать масло масляное? Но,что- то пошло не так и кто мешал женщине сделать аборт,если прям ребенок не в кассу? А по мне,это и есть манипуляция и шантаж,тем самым привязать мужчину,что бы он не ушел,путем навязывания бесплодия,а потом его в этом же и обвинить