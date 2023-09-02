Не очень приятно на двенадцатом году брака выяснить, что твой муж рассматривает вариант развода с тобой и перспективу построения новой семьи.
- Ага, а если мы разведемся и я построю новую семью? Никакой вазэктомии! - сказал муж, а у меня в душе все перевернулось
Комментарии
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ONIX
Что предлагает он? Женщина ,как я понял рожала троих детей по призванию,только четвертый не запланированный. У женщины стояла спираль и оба считали это достаточным: зачем мужчине предлагать масло масляное? Но,что- то пошло не так и кто мешал женщине сделать аборт,если прям ребенок не в кассу? А по мне,это и есть манипуляция и шантаж,тем самым привязать мужчину,что бы он не ушел,путем навязывания бесплодия,а потом его в этом же и обвинить
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5 мин.
ONIX
Это и веселит😂😂😂..
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3 мин.
Виктор Белогорцев
в одном из коментов вычитал баба не желающая дете мужу предложила вазэктомию на что он сказал: ты не хочешь ты и делай, она возмутилась и сказала: а почему я должна гробить своё здоровье?
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38 сек.
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