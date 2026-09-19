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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мелехин о Намибии: «Пока представления нет, честно. Слышал, что хорошая команда. Тренерский штаб разберет»

Защитник « Ростова » и сборной России Виктор Мелехин рассказал, что у него нет представления о сборной Намибии, с которой предстоит сыграть 3 октября.

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