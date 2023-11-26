Какие новые специальности появятся в Крыму?

Крымский федеральный университет лицензировал более десяти новых направлений подготовки в области безопасности и систем связи, журналистики, работы с молодёжью, педагогики, сельского хозяйства, аквакультуры и политологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии