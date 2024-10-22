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Инциденты с пожарами в Охе и Тунгоре: никто не пострадал

Инциденты с пожарами в Охе и Тунгоре: никто не пострадал

На прошлой неделе в двух населенных пунктах Сахалинской области произошли два крупных пожара. Первый инцидент произошел в городе Оха, где в ночь на 22 октября вспыхнул пожар в нежилой квартире в доме № 41 по улице Комсомольская.

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