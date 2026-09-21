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Reuters: США готовят санкции против Международного уголовного суда

Reuters: США готовят санкции против Международного уголовного суда

Администрация Трампа подготовила санкции против Международного уголовного суда как организации. Они могут запретить американцам и компаниям любые финансовые операции с МУС без специальной лицензии, затронуть банки, подрядчиков и выплату зарплат.

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