Reuters: США готовят санкции против Международного уголовного суда

Администрация Трампа подготовила санкции против Международного уголовного суда как организации. Они могут запретить американцам и компаниям любые финансовые операции с МУС без специальной лицензии, затронуть банки, подрядчиков и выплату зарплат.
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