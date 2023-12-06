5-е декабря 1941-го: смелый взгляд на контрнаступление под Москвой Всех с праздником. День действительно великий, поэтому без предисловий обойдёмся и личных переживаний автора, у которого пять родичей в Битве за Москву участвовали.
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