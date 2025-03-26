Какую тайну скрывает древняя царапина на камне

Древняя царапина может быть одним из самых старых символов, вырезанных на камне. Это может казаться обычным булыжником, но этот старинный испанский камень имеет линии, вырезанные на нем, которые могут быть удивительно древними — до 200 000 лет.
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