В Тамбовской области предложили ввести мораторий на повышение коэффициентов ЖКХ до конца года

Власти Тамбовской области рассматривают возможность временно отменить повышающий коэффициент для жителей, не установивших вовремя приборы учета или не прошедших их поверку.
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