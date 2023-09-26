Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?

Похоже на то, что Россия становится «лишней» в регионе, судьба которого уже решена Дмитрий Родионов На фото: эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха российским миротворческим контингентом (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу Вадим Трухачёв В середине уходящей недели прошла встреча представителей армян Нагорного Карабаха с представителями официальных властей Азербайджана.
Популярные статьи
- В НАТО пооткрывали рты от размеров тлеющей воронки: Су-34 запустил что-то страшнее «Кинжала»
- УЖЕ совершенно наплевать, права Россия или нет, поступил Путин правильно или нет, какой курс доллара и евро, сгорит ли ваш брокерский портфель или нет...
- «Русская община» довела дело приезжего любителя несовершеннолетних до суда. Угрозы семье не помогли
Свежие комментарии