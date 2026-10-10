Бывший самый молодой министр России засветился в Барселоне. Временно или надолго?

Источники утверждают, что в Каталонию экс-глава Минкомсвязи прилетел с Кипра.Пока Мосгорсуд готовится рассмотреть жалобу на арест одного из идеологов Иннополиса Азата Тухватуллина, его бывший деловой партнёр Николай Никифоров, по сообщениям СМИ, находится в Европе, а именно в Испании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым