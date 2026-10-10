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Царьград

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Бывший самый молодой министр России засветился в Барселоне. Временно или надолго?

Бывший самый молодой министр России засветился в Барселоне. Временно или надолго?

Источники утверждают, что в Каталонию экс-глава Минкомсвязи прилетел с Кипра.Пока Мосгорсуд готовится рассмотреть жалобу на арест одного из идеологов Иннополиса Азата Тухватуллина, его бывший деловой партнёр Николай Никифоров, по сообщениям СМИ, находится в Европе, а именно в Испании.

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