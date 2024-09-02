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Путин: Запад развернул травлю журналистов РФ в попытке спрятаться от правды

Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, пытаясь спрятаться от правдивой информации, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью газете "Оноодор", которое также опубликовали на сайте Кремля.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну ЭТО И ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ ПО-ЗАПАДНОМУ! Преследовать, запрещать, не пущать и всячески травить!!  А вы что думали?... Поэтому и хотели с ними задружиться, в вое время, а сейчас  &quot;договориться&quot;?...  Ну дают... По себе - не судите!! &quot;Уговор дороже денег&quot;... - ЭТО НЕ ПРО НИХ!! Этих нужно бить ДО КОНЦА!!
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