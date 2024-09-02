Путин: Запад развернул травлю журналистов РФ в попытке спрятаться от правды

Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, пытаясь спрятаться от правдивой информации, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью газете "Оноодор", которое также опубликовали на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии