Путин: Запад развернул травлю журналистов РФ в попытке спрятаться от правды

лл

лина любимцева

Ну ЭТО И ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ ПО-ЗАПАДНОМУ! Преследовать, запрещать, не пущать и всячески травить!! А вы что думали?... Поэтому и хотели с ними задружиться, в вое время, а сейчас "договориться"?... Ну дают... По себе - не судите!! "Уговор дороже денег"... - ЭТО НЕ ПРО НИХ!! Этих нужно бить ДО КОНЦА!!