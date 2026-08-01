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Пятый канал

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«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов

«Мне помогает Бог»: Горбачева рассказала, что поддерживает ее во время кризисов

Актриса Ирина Горбачева призналась, что в сложные моменты жизни обращается к вере. По словам артистки, справляться с испытаниями ей помогают Бог и люди, которые, как она считает, могут передавать его поддержку.

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