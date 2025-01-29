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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 30 бросков «Колорадо» из 32 и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:2). Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й подряд.

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