«Мирного неба, веры в завтрашний день, здоровья»: постоянные спикеры Business FM поздравляют радиостанцию и ее слушателей с Новым годом

Александр Малюгин, Александр Хрусталев, Ксения Рясова желают оптимизма, покорения новых высот, развития новых проектовBusiness FM передает новогодние поздравления наших постоянных экспертов и представителей бизнеса.
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