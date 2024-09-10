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Volkswagen отменяет гарантии занятости для сотрудников

Volkswagen отменяет гарантии занятости для сотрудников

Руководство автомобилестроительного концерна Volkswagen приняло решение остановить действие гарантий занятости для своих работников, которые с 1994 года были прописаны в их трудовых договорах, пишет Bild.

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