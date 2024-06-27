Каждый раз после террор-атак хохлов (Белгород, Севастополь, Горловка и т.д. и т.п.) обязательно кто-то говорит что-то типа «А давайте мы им по торговому центру в час пик вломим».
Ответ России на террор
Комментарии
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Александр Денисов
То, что Вова с Шойгу придумали под названием СВО, с демаршами вагнера, с договорняками и прочими "ромашками", типа "любит-не любит"- "бомбим-не бомбим", со всеми этими "зерновыми сделками", поставками газа и прочего ГСМ, все это очень плохо пахнет. Лет через 10, ну 15, правда будет потихонечку выходить наружу, ну если повезет...
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1 час.
Александр Денисов
Надоели уже все пустопорожние рассказы про "братьев славян"
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1 час.
Андрей Тихонов
Бить нужно не по рынкам и гастрономам, а по хлебокомбинатам, водозаборам, отпосейдонить остров и тд
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28 мин.
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