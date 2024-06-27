Ответ России на террор

Александр Денисов

То, что Вова с Шойгу придумали под названием СВО, с демаршами вагнера, с договорняками и прочими "ромашками", типа "любит-не любит"- "бомбим-не бомбим", со всеми этими "зерновыми сделками", поставками газа и прочего ГСМ, все это очень плохо пахнет. Лет через 10, ну 15, правда будет потихонечку выходить наружу, ну если повезет...