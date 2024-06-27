Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ответ России на террор

Ответ России на террор

Каждый раз после террор-атак хохлов (Белгород, Севастополь, Горловка и т.д. и т.п.) обязательно кто-то говорит что-то типа «А давайте мы им по торговому центру в час пик вломим».

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Комментарии
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Александр Денисов
То, что Вова с Шойгу придумали под названием СВО, с демаршами вагнера, с договорняками и прочими &quot;ромашками&quot;, типа &quot;любит-не любит&quot;- &quot;бомбим-не бомбим&quot;, со всеми этими &quot;зерновыми сделками&quot;, поставками газа и прочего ГСМ, все это очень плохо пахнет. Лет через 10, ну 15, правда будет потихонечку выходить наружу, ну если повезет...
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