Мать жалуется, что пенсии не хватает, а сын вместо помощи нашёл ей подработку – А я полгода назад на пенсию вышла! – рассказывает пятидесятивосьмилетняя Ольга Алексеевна.
Мать жалуется, что пенсии не хватает, а сын вместо помощи нашёл ей подработка
Комментарии
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Майя Maja
В 60лет начнут уходить на пенсию(по общим правилам) те женщины, кто родился в 1968-69 гг. Врачи констатируют, что это поколение далеко не такое "железное" как их предшественницы, которые продолжали работать и после 55 по старому пенсионному ( рожденные до 1960)..
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6 час.
Вера Федорова
Для получения налогового вычета, пенсионер может оформить вычет на члена своей семьи, который работает. Это может быть муж, жена или дети пенсионера.
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5 час.
Вера Федорова
Согласна.
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5 час.
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