Мать жалуется, что пенсии не хватает, а сын вместо помощи нашёл ей подработка

Майя Maja

В 60лет начнут уходить на пенсию(по общим правилам) те женщины, кто родился в 1968-69 гг. Врачи констатируют, что это поколение далеко не такое "железное" как их предшественницы, которые продолжали работать и после 55 по старому пенсионному ( рожденные до 1960)..