© РИА "Новости"Темпы продаж и производства «АвтоВАЗа» до конца 2026 года могут снизиться на 20-25%. Об этом заявил замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дмитрий Клементьев, его цитирует РИА Новости.