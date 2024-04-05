Дана Борисова и ее дочь прекратили принимать “Оземпик” – как они выглядят сейчас

Телеведущая Дана Борисова появилась на публике со своей 16-летней дочери Полины, и, похоже, знаменитая мама отказалась от использования препарата для похудения “Оземпик” — ее внешний вид стал заметно лучше.
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