Ксения Бородина показала роскошный новогодний декор своего дома: «Елка просто потрясающая»

Думаете, до Нового года еще далеко? А вот в загородном доме Ксении Бородиной подготовка к любимому празднику в самом разгаре! Телеведущая поделилась в Инстаграме* кадрами с новогодними украшениями, которые благодаря декораторам появились в ее жилище.