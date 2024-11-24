Ксения Бородина показала роскошный новогодний декор своего дома: «Елка просто потрясающая»

Думаете, до Нового года еще далеко? А вот в загородном доме Ксении Бородиной подготовка к любимому празднику в самом разгаре! Телеведущая поделилась в Инстаграме* кадрами с новогодними украшениями, которые благодаря декораторам появились в ее жилище.
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