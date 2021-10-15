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Статья Медведева о чем?

Статья Медведева о чем?

Накануне визита американского чиновника в Москву, вышла статья Дмитрия Медведева об Украине. В этой статье заместитель главы Совета Безопасности России пытается делать анализ событий на Украине, дает оценки руководству страны и что нам делать.

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