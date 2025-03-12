Выдающиеся показатели соотношения паропроницаемости и пароизоляции жидких монтажных лент PURACOAT в применении к оконным монтажным швам

Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Жидкие монтажные ленты PURACOAT РЕКЛАМА. ООО «СДМ-ХИМИЯ» ИНН 7720811460 Erid: F7NfYUJCUneRHUJ4ks9S В отличие от традиционных сухих лент монтажная система мастичного типа под торговым наименованием PURACOAT сочетает в себе удобство нанесения красок, экономию материала и очень высокие качественные показатели для поддержания теплового контура шва на все время его службы.