Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
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Выдающиеся показатели соотношения паропроницаемости и пароизоляции жидких монтажных лент PURACOAT в применении к оконным монтажным швам

Выдающиеся показатели соотношения паропроницаемости и пароизоляции жидких монтажных лент PURACOAT в применении к оконным монтажным швам

Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Жидкие монтажные ленты PURACOAT РЕКЛАМА. ООО «СДМ-ХИМИЯ» ИНН 7720811460 Erid: F7NfYUJCUneRHUJ4ks9S В отличие от традиционных сухих лент монтажная система мастичного типа под торговым наименованием PURACOAT сочетает в себе удобство нанесения красок, экономию материала и очень высокие качественные показатели для поддержания теплового контура шва на все время его службы.

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