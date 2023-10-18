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    Да за такой свекровью ухаживать, себе дороже. Она же говорила.что обойдётся без помощи Тамары, вот пусть и обходится.Невестка за целый...

Невестка за целый день стакан воды не принесла лежачей свекрови:

Невестка за целый день стакан воды не принесла лежачей свекрови:

«Так она сама говорила в молодости, что обойдется без моей помощи!» — …Ногу свекровь сломала на своей любимой даче, между прочим! – рассказывает сорокалетняя Тамара.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да за такой свекровью ухаживать, себе дороже. Она же говорила.что обойдётся без помощи Тамары, вот пусть и обходится.
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5 час.
Элеонора Коган
А сынок заботливый пусть сиделку нанимает.
Ответить
5 час.

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