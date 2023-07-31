Киев «украл» у российских полководцев тезис об истощении сил противника на поле боя и теперь произносит его при каждом удобном случае, оправдываясь за медленные темпы «контрнаступления», которое продолжается уже почти два месяца без определённых успехов.
КТО КОГО ИСТОЩАЕТ: ФАНТАЗИИ УКРАИНСКОГО ГЕНШТАБА И СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Есть еще одна проблема. Это стерилизация детородного мужского населения Украины. Нечто подобное было в истории Парагвая, когда было уничтожено до 90% мужского населения. В случае с Украиной может получится так, что украинцы, как нация, самоуничтожится, а оставшаяся часть растворится среди русского населения.
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6 час.
Александр Ляшенко
Стерилизация детородного мужского если и происходит, то русскоязычного населения Украины. Западенцы прячутся в Канаде и Европе, к сожалению, укрожопая падаль, воюет русскими против русских, а та укрожопая падаль,которая всё таки попала на фронт, при угрозе подохнуть,сдаётся в плен не задумываясь, имея в запасе легенду, что автомат в руках не держало,а только разносила по окопам ужины и завтраки.
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50 мин.
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