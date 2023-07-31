КТО КОГО ИСТОЩАЕТ: ФАНТАЗИИ УКРАИНСКОГО ГЕНШТАБА И СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Есть еще одна проблема. Это стерилизация детородного мужского населения Украины. Нечто подобное было в истории Парагвая, когда было уничтожено до 90% мужского населения. В случае с Украиной может получится так, что украинцы, как нация, самоуничтожится, а оставшаяся часть растворится среди русского населения.

Александр Ляшенко

Стерилизация детородного мужского если и происходит, то русскоязычного населения Украины. Западенцы прячутся в Канаде и Европе, к сожалению, укрожопая падаль, воюет русскими против русских, а та укрожопая падаль,которая всё таки попала на фронт, при угрозе подохнуть,сдаётся в плен не задумываясь, имея в запасе легенду, что автомат в руках не держало,а только разносила по окопам ужины и завтраки.