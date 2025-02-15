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Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию

Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию

Yur-gazeta.Ru Не сомневайтесь, именно сумма в 200 тысяч рублей могла бы побудить актера Дмитрия Назарова, звезду сериала "Кухня", вернуться в родные края.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Пока у нас в законе о гражданстве, принятом в 2002 году и действующем в настоящее время, содержатся 18 статей, преступлений по которым может быть принято судебное решение о прекращение российского гражданства. Пора бы уже юристам заняться этим в отношении таких, которые &quot;поливали грязью ВС РФ&quot; при начале СВО. Публичное покаяние с публикациях во всех западных СМИ можно рассмотреть как раскаяние.
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12 час.
Леонид Никитин
Одним из признаков отступления снова к 90-м годам, будет возвращение этих предателей Родины, потом вспомнят, что хохлы нам &quot;братья&quot; и ребятам участникам СВО начнут говорить &quot;Я тебя туда не посылал!&quot; Так вот, всех кто этого под каким либо видом желает, надо туда за буго и отправлять! И так при власти те, кто готов ручки Пугачёвой целовать!
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9 час.
АД
Артур Долганов
Предателей нигде не жалуют особенно на Родине! Мне он не нужен,он предатель. А вам?...
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5 час.
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