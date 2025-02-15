Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию

Игорь Кузнецов Пока у нас в законе о гражданстве, принятом в 2002 году и действующем в настоящее время, содержатся 18 статей, преступлений по которым может быть принято судебное решение о прекращение российского гражданства. Пора бы уже юристам заняться этим в отношении таких, которые "поливали грязью ВС РФ" при начале СВО. Публичное покаяние с публикациях во всех западных СМИ можно рассмотреть как раскаяние.

Леонид Никитин Одним из признаков отступления снова к 90-м годам, будет возвращение этих предателей Родины, потом вспомнят, что хохлы нам "братья" и ребятам участникам СВО начнут говорить "Я тебя туда не посылал!" Так вот, всех кто этого под каким либо видом желает, надо туда за буго и отправлять! И так при власти те, кто готов ручки Пугачёвой целовать!