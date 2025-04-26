Google заявила, что только она способна обеспечить нормальную работу Chrome

В ходе судебного процесса по иску Министерства юстиции США к Google, выступившего с требованием, чтобы та продала браузер Chrome, генеральный менеджер браузера Париса Табриз (Parisa Tabriz) заявила в пятницу в суде, что Google — единственная, кто может обеспечить функциональность веб-браузера Chrome на столь высоком уровне с учётом его «взаимозависимости» с другими подразделениями Alphabet.