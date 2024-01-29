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Пентагон пообещал ответить на нападения на базы США на Ближнем Востоке

Пентагон пообещал ответить на нападения на базы США на Ближнем Востоке

Global Look Press/U.S. Department of Defense/Digital Администрация США примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных после удара по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке, следует из письменного заявления министра обороны США Ллойда Остина.

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