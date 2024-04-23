Военнослужащий ВС РФ уничтожил семь украинских беспилотников

Среди поражённых дронов был гексокоптер «Баба-яга» Военнослужащий ВС РФ Валерий Хайдуков сумел ликвидировать семь украинских беспилотников, в том числе «Бабу-Ягу», которые пытались нанести поражение российским артиллеристам из гаубичного дивизиона, рассказали в Министерстве обороны России.