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Петербургский дневник

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Военнослужащий ВС РФ уничтожил семь украинских беспилотников

Военнослужащий ВС РФ уничтожил семь украинских беспилотников

Среди поражённых дронов был гексокоптер «Баба-яга» Военнослужащий ВС РФ Валерий Хайдуков сумел ликвидировать семь украинских беспилотников, в том числе «Бабу-Ягу», которые пытались нанести поражение российским артиллеристам из гаубичного дивизиона, рассказали в Министерстве обороны России.

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