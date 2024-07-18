Чем опасна готовая еда: Врач перечислил целый букет неприятных болезней

Увлечение готовой едой грозит ожирением, ЖКБ и подагрой, предупредил диетолог Поляков. "Когда ты тратишь на пищу минимум времени и бежишь на работу, это, конечно, весьма привлекательно, но зачастую, увы, вредно для здоровья", - подчеркнул специалист.