Чем опасна готовая еда: Врач перечислил целый букет неприятных болезней

Увлечение готовой едой грозит ожирением, ЖКБ и подагрой, предупредил диетолог Поляков. "Когда ты тратишь на пищу минимум времени и бежишь на работу, это, конечно, весьма привлекательно, но зачастую, увы, вредно для здоровья", - подчеркнул специалист.
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