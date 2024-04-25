Эксперт РАН Поддубко: бактерии с МКС в массовом количестве могут быть патогенными для человека

Бактерии-мутанты Enterobacter bugandensis, которые обнаружили на МКС, доставили из космоса на землю. В массовом количестве они могут быть патогенными для человека, сообщила эксперт Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко в беседе со «Звездой».
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