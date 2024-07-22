Кредит под залог на любые цели в банке от НКБ

Далеко не у всех есть возможность предоставить справки для оформления кредита. Банки прекрасно это понимают, поэтому разрабатывают упрощенные программы, по которым деньги выдаются по одному паспорту либо по паспорту плюс ИНН.
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