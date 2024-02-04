Легендарное купе Plymouth Barracuda превратили в «Бургеромобиль» от McDonald’s

Ателье Sean Smith Designs, которое ранее построило эксклюзивный рестомод Buick Grand National Experimental для американского стендап-комика и актера Кевина Харта, а также сделало Dodge Charger для «Форсажа 9», представило свой новый проект.
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