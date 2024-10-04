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В Орле возобновились работы по строительству дороги на Заречке, но ненадолго

В Орле возобновились работы по строительству дороги на Заречке, но ненадолго

В Орле возобновилось строительство третьего выезда из Зареченского микрорайона. Рабочие на улице Витольда Почернина будут трудиться до морозов, а затем стройку прекратят до наступления благоприятных погодных условий.

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