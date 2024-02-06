Глава ФПБК Бородин: "Единая Россия" не поддержит наказание за серийные доносы

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин уверен, что "Единая Россия" не поддержит законопроект о наказании серийных доносчиков, который поступил на официальный отзыв в правительство из Госдумы от фракции "Новые люди".
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