Глава ФПБК Бородин: "Единая Россия" не поддержит наказание за серийные доносы

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин уверен, что "Единая Россия" не поддержит законопроект о наказании серийных доносчиков, который поступил на официальный отзыв в правительство из Госдумы от фракции "Новые люди".