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Майк Кинэн: «Россия должна быть на Олимпиаде-2026 и на МЧМ-2025. Это политика – в мире сейчас много нарушений и несправедливости»

Решение по вопросу участия сборной России по хоккею в зимних Играх ожидается в марте 2025 года. Соревнования пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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