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Жена Семака ответила на слухи о том, что Мостового выгнали из «Зенита» за отношения с дочкой главного тренера

Жена Семака ответила на слухи о том, что Мостового выгнали из «Зенита» за отношения с дочкой главного тренера

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на слухи о том, что полузащитника Андрея Мостового выгнали из петербургской команды за отношения с дочкой наставника сине-бело-голубых — Майей.

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