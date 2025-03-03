Маск назвал помощь Украине гигантской операцией по отмыванию денег

Американский предприниматель Илон Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.
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