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Рик Карлайл разозлился на судей и был удален с двумя техническими

Рик Карлайл разозлился на судей и был удален с двумя техническими

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заработал удаление во время выездного матча с «Хьюстоном». Во второй четверти Карлайл стал спорить с судьями из-за зафиксированного у игрока его команды нарушения в защите и был удален с двумя техническими.

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